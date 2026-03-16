Sem Neymar, Ancelotti convoca 23 jogadores para amistosos contra França e Croácia

Lista tem Endrick, Rayan e Gabriel Sara entre as novidades para os jogos nos Estados Unidos
O técnico Carlo Ancelotti anunciou nesta segunda-feira (16) a lista de 23 convocados da Seleção Brasileira de Futebol para os amistosos contra França e Croácia, nos Estados Unidos. Neymar, que estava na pré-lista, ficou fora da relação final.
O atacante não defende a Seleção desde outubro de 2023, quando sofreu lesão no joelho. Havia expectativa sobre um possível retorno nesta Data Fifa.
Entre as novidades estão Endrick, Rayan e Igor Thiago no setor ofensivo. O meio-campista Gabriel Sara também aparece entre os convocados. A comissão técnica trata os amistosos como etapa final de observação antes da divulgação da lista definitiva para a Copa do Mundo, prevista para maio.
O Brasil enfrenta a Seleção Francesa de Futebol no dia 26 de março, no Gillette Stadium, em Boston, às 16h (horário de Mato Grosso do Sul). Depois, encara a Seleção Croata de Futebol no dia 31, no Camping World Stadium, em Orlando, às 20h (de MS).
Ancelotti também lida com desfalques por lesão, como Éder Militão, Vanderson, Caio Henrique, Bruno Guimarães e Rodrygo.
Confira os convocados:
– Goleiros: Alisson, Bento e Ederson
– Laterais: Alex Sandro, Danilo, Douglas Santos e Wesley
– Zagueiros: Bremer, Gabriel Magalhães, Ibañez, Léo Pereira e Marquinhos
– Meio-campistas: Andrey Santos, Casemiro, Danilo, Fabinho e Gabriel Sara
– Atacantes: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Raphinha, Rayan, João Pedro e Vinicius Junior.
