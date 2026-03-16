Hospital Universitário da UFMS prevê 300 atendimentos em mutirão do SUS no próximo sábado (21)

Mobilização integra ação nacional que já somou 99 mil procedimentos em hospitais universitários federais

O Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian, conhecido como Hospital Universitário da UFMS, em Campo Grande, realiza no próximo sábado (21) o mutirão “Dia E – Ebserh em Ação”. A previsão é de cerca de 300 atendimentos, entre cirurgias, exames e consultas especializadas.

A ação é vinculada ao programa “Agora Tem Especialistas”, do Ministério da Saúde (MS), e ocorre de forma simultânea nos 45 hospitais universitários federais administrados pela Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares). O objetivo é reduzir filas nas principais especialidades e ampliar o acesso da população ao atendimento especializado no SUS (Sistema Único de Saúde).

Nesta edição, considerada a maior já realizada dentro do SUS com foco prioritário na saúde da mulher, o hospital oferecerá cirurgias de laqueadura tubária, ultrassonografias obstétricas, inserções de DIU (Dispositivo Intrauterino), exames de colpocitologia oncótica, espirometrias, ecocardiogramas, cirurgias ortopédicas, procedimentos bucomaxilofaciais e tomografias. Parte dos atendimentos será destinada à população indígena.

Em 2025, nos três mutirões nacionais realizados pela Rede Ebserh, foram contabilizados 99.247 procedimentos nos 45 hospitais universitários federais. No Hospital Universitário da UFMS, as edições anteriores do “Dia E” somaram 798 atendimentos, entre cirurgias, consultas e exames.

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