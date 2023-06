Américo Calheiros em noite de autógrafos, na Academia de Letras

Noite de autógrafos na ASL

A ASL (Academia Sul-Mato-Grossense de Letras) será palco de uma noite de autógrafos do escritor Américo Calheiros. Ele lança dois livros na próxima terça-feira (6), são eles: “A Caminho de Roma” e “Cara a Cara com Campo Grande”. Inspirado em passagens bíblicas do Antigo e do Novo Testamento, a primeira obra é de poemas de forte narrativa, mas que não perde a ternura espiritual. Já a segunda, “Cara a Cara com Campo Grande”, retrata locais históricos e culturais da Capital sul- -mato-grossense, que muitas vezes passam despercebidos pelos próprios campo-grandenses. Pernambucano de nascimento e sul-mato-grossense de coração, Américo é reconhecido no meio cultural pelo trabalho e contribuição para o fortalecimento da cultura de Mato Grosso do Sul.

Américo Calheiros chegou por essas terras com seis anos de idade. “Nasci em Goiana (Pernambuco) e vim para o então Estado de Mato Grosso, aos seis anos. Minha identificação com o sul de Mato Grosso, hoje Estado de Mato Grosso do Sul, foi imediata. Tudo que sou devo a esta terra que me abraçou e possibilitou tantas oportunidades de crescimento. Aqui, sou feliz”, declara.

Ele presidiu a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) por quase dez anos e, dessa época, relembra a retomada do FIC (Fundo de Investimento Cultural). “Eu destaco a retomada do FIC, que funcionou anualmente, por 7 dos 8 anos, em que fui presidente da Fundação de Cultura e possibilitou a concretização de mais de 400 projetos artístico-culturais, na Capital e no interior”, enumera.

Outros projetos foram impulsionados durante a sua gestão. “O ‘MS Canta Brasil’, que realizou 50 edições com artistas locais e de estatura nacional, os circuitos culturais de teatro, dança, fanfarras e bandas, o ‘Som da Concha’. As publicações que resgataram a história e a trajetória dos artistas de Mato Grosso do Sul, como a coleção ‘Vozes’, os projetos de valorização e divulgação do artesanato sul-mato-grossense, o Projeto de Educação Patrimonial, os festivais e as demais políticas públicas implementadas no período da minha gestão”, lembra.

“A obra ‘A Caminho de Roma’ nasceu da minha inquietude ante determinadas passagens bíblicas, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Não no que se referiam à minha fé e sim, no que elas provocavam em minhas indagações. Valendo-me da liberdade poética, transformei essas passagens bíblicas em poemas e foi uma verdadeira realimentação na minha crença em Deus e da minha fé”, justifica.

O prefácio é assinado pelo padre Rodrigo Augusto de Souza, do Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que destaca: “o poeta Américo Calheiros percorreu com desenvoltura o inestimável universo polissêmico da Bíblia. Tratou com enlevo as parábolas, as metáforas, os discursos, os poemas e os diferentes gêneros literários presentes na Bíblia”.

E quem assina a apresentação do livro é a escritora, poeta e ensaísta Raquel Naveira, que comenta cada poema e traça um perfil da Roma que serviu de pano de fundo “ao embate entre forças pagãs, politeístas e a revelação do monoteísmo de um único Deus, que dera seu próprio filho em sacrifício pela salvação dos homens”.

Com 156 páginas ilustradas com fotos coloridas, em “Cara a Cara com Campo Grande” Américo focaliza 60 pontos históricos e culturais da cidade que podem passam despercebidos pela população. No livro, o autor tem o desejo de evidenciar que a Capital, apesar de jovem, tem muita história e importantes marcos turísticos e culturais que precisam ser reconhecidos.

“‘Cara a Cara com Campo Grande’ é um livro que convida, aos moradores locais e aos turistas, a conhecerem as maravilhas históricas, culturais e turísticas da Cidade Morena. Campo Grande, apesar de ser uma cidade jovem, possui um número significativo de marcos interessantes que merecem ser apreciados, valorizados e preservados pelo que representam na sua história e memória afetiva”, descreve ele, que percorreu a cidade de ponta a ponta, para ressaltar um acervo vivo da sua história.

No prefácio, o sociólogo Paulo Cabral, diz que “a empatia é percebida com mais frequência no relacionamento entre pessoas, mas não se restringe ao campo interpessoal, pode se estender a inúmeros outros objetos, desde determinadas causas até lugares”. A obra é encerrada pela escritora Sylvia Cesco. No interpílogo, ela explica que o escritor “nos guiou pelos encantos, recantos e belezuras de Campo Grande, verdadeiros pontos turísticos da capital de Mato Grosso do Sul”.

Lançados recentemente na Plataforma Cultural, com a presença de quase 300 pessoas o prestigiando, Américo revela sua expectativa para a noite de autógrafos. “Será uma noite mais intimista, até pelo tamanho do espaço onde ocorrerá, porém, repleta das boas energias daqueles que lá comparecerem.”

Formado em Letras, com pós-graduação em Gerência de Cidades, o autor tem um extenso currículo, pois cursou a Escola de Teatro Martins Pena (RJ), buscando aprimoramento no teatro vinculado à educação. Posteriormente, criou o Gutac (Grupo de Teatro Amador Campo-Grandense), escreveu e produziu mais de 80 espetáculos teatrais, o introduzindo em escolas e comunidades e incentivando inúmeros artistas.

Américo também é autor de “Sem Versos”, “Coletânea de Textos Teatrais de MS” (em parceria com outros autores), “Memória de Jornal”, “Da Cor da Sua Pele”, “A Nuvem que Choveu”, “Poesia pra que te Quero”, “Na Virada da Esquina, Inteiras e Meias-Verdades – Reflexões em Citações”, “Campo Grande – Aquarela de Luz”, “Cara a Cara com Campo Grande” e “A Caminho de Roma”. Ele também é membro da ASL, do IHGMS (Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul) e atual presidente da AFCG (Aliança Francesa de Campo Grande).

Inspirado por Carlos Drummond de Andrade e Guimarães Rosa, o escritor sul-mato-grossense (de coração) destaca a importância de suas obras para o Estado. “As minhas obras são muito diversificadas, em termos de temáticas e de gêneros, embora a poesia seja o meu forte, onde me sinto mais à vontade, e representa a maioria da minha produção literária. Mas também já caminhei pelo universo da prosa, da crônica e até da literatura infantil. O importante, para mim, é escrever. Escrever é reconstruir o mundo”, finaliza.

A noite de autógrafos será aberta ao público, na próxima terça-feira (6), às 19h, na ASL (Academia Sul-Mato-Grossense de Letras), localizada na rua 14 de Julho, 4.653, altos do São Francisco. A entrada é franca.

Por Livia Bezerra – Jornal O Estado do MS.

