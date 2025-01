Mulher mata namorado após agressões em Campo Grande; filha tenta intervir

Na manhã deste sábado (25), um homem de 56 anos foi morto com uma tijolada desferida pela própria namorada, em uma briga no bairro Jardim Pênfigo, em Campo Grande. O crime ocorreu após uma discussão violenta, que começou quando o homem agrediu a mulher durante a madrugada.

De acordo com as autoridades, a vítima consumiu cocaína e ficou agressiva, agredindo a namorada com tapas e puxões de cabelo. A filha dela, de 17 anos, testemunhou as agressões e tentou intervir na briga. Durante a confusão, a mulher pegou um tijolo e atingiu o homem na cabeça, fazendo-o cair desacordado.

A adolescente chamou a Polícia Militar, que inicialmente pensou que o homem estivesse apenas desmaiado. Porém, ao chegar o Corpo de Bombeiros, constatou-se que ele já estava sem vida.

Na casa, além do casal e da filha de 17 anos estavam outras duas crianças, que também viram a violência. Elas foram levadas para a casa de uma tia. A Polícia Civil está investigando o caso, e a situação será analisada para determinar se houve legítima defesa.

