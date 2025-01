9ª edição do Desapega CG reúne 80 brechós com itens a partir de R$ 2 neste sábado

Neste sábado (25), Campo Grande recebe a 9ª edição do Desapega CG, evento promovido pelo Coletivo de Brechós que reunirá 80 brechós no Parque Ayrton Senna, localizado na Rua Arapoti, 512, no bairro Aero Rancho. O evento acontece das 8h às 16h, com entrada gratuita e produtos a partir de R$ 2.

Serão mais de 16 mil itens disponíveis, incluindo roupas, calçados, acessórios, brinquedos, artigos de decoração e antiguidades. De acordo com a organização, o evento busca oferecer opções acessíveis e promover o reaproveitamento de produtos, incentivando práticas de consumo mais sustentáveis.

