Homem é atingido por tiro na cabeça enquanto comemorava aniversário em Campo Grande

Na madrugada deste sábado (25), um homem de 47 anos foi baleado na cabeça em frente à casa onde mora, no bairro Jardim Veraneio, em Campo Grande. O crime ocorreu no dia em que ele comemorava seu aniversário.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, que se mudou de Sidrolândia para Campo Grande há oito meses em busca de tratamento para o vício em bebidas alcoólicas, foi vista na noite anterior na companhia de dois homens desconhecidos. Um amigo da vítima, que esteve na casa para cumprimentá-lo pelo aniversário, afirmou que o homem é tranquilo e não possui desavenças na região.

Horas depois, ele foi encontrado desacordado na calçada, com um ferimento causado por disparo de arma de fogo. Vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros, que o socorreu até a Santa Casa. Não há informações sobre o estado de saúde da vítima. A polícia realizou rondas pelo bairro, mas os suspeitos não foram localizados. O caso foi registrado como tentativa de homicídio na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e será investigado.

