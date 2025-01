Homem de 71 é preso após abusar de criança de 7 anos por meses; suspeito estava foragido há 4 anos

Na manhã desta segunda feira (20), homem de 71 anos foi preso acusado pela pratica de estupro de vulnerável contra uma criança de 07 anos de idade em Nova Alvorada do Sul, 115 km de Campo Grande. O suspeito vem sendo procurado por 4 anos.

Segundo as investigações o acusado abusou sexualmente por vários meses de uma criança de 07 anos que frequentava a sua residência para brincar com a neta dele. Após a ciência desses fatos a Polícia Civil do Mato Grosso solicitou pela prisão do investigado em 2021, o qual estava foragido desde então.

O autor foi localizado e detido próximo ao assentamento Pana em Nova alvorada do Sul e está a disposição da justiça.