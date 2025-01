Frente fria traz instabilidade e temperaturas amenas para Mato Grosso do Sul

O avanço de uma frente fria em Mato Grosso do Sul mantém o tempo instável nesta terça-feira (21) e segura as temperaturas em patamares mais amenos nos municípios do Estado. O dia começou com condições climáticas variadas, mas a tendência é de melhora gradual nos próximos dias.

Em Campo Grande, a manhã foi marcada por céu com algumas nuvens e temperatura de 22°C. A máxima prevista para hoje é de 28°C. Nos próximos dias, os termômetros devem indicar aumento gradual, com 29°C na quarta-feira, 31°C na quinta e 33°C na sexta-feira.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão entre hoje e quarta-feira (22), é de céu parcialmente nublado com aumento de nebulosidade. Além disso, há possibilidade de chuvas fracas a moderadas, acompanhadas de risco de temporais isolados.

O fenômeno de instabilidade climática é resultado da aproximação de uma frente fria, associada a um ciclone extratropical. Outros fatores, como o calor e a umidade elevados, o deslocamento de cavados e a presença de áreas de baixa pressão atmosférica, também contribuem para a formação de chuvas intensas.

A influência da frente fria se reflete nas máximas previstas para hoje em diversos municípios. Em Ponta Porã, os termômetros não devem passar dos 27°C, enquanto Nova Andradina, Dourados, Coxim e Corumbá registram até 29°C. Bonito e Bataguassu terão máximas de 31°C, seguidos por Porto Murtinho, com 32°C, e Três Lagoas, onde os termômetros alcançam os 33°C.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta para chuvas intensas em 53 municípios de Mato Grosso do Sul. A previsão inclui pancadas de chuva acompanhadas de ventos fortes, que podem chegar a 100 km/h. O aviso é válido até o final da manhã desta terça-feira.

Entre as cidades sob alerta estão Campo Grande, Amambai, Aquidauana, Bonito, Corumbá, Dourados, Nova Andradina e Três Lagoas. A lista também inclui outros municípios como Jardim, Miranda, Naviraí e Ponta Porã. As autoridades recomendam precauções para evitar danos causados por ventos fortes e chuvas intensas.

Para os próximos dias, é importante que a população fique atenta às atualizações meteorológicas e evite locais abertos durante os momentos de maior instabilidade. Também é aconselhável redobrar os cuidados com estruturas e objetos que possam ser deslocados pelos ventos. Apesar da instabilidade, a previsão é de melhoria gradual no tempo a partir de quarta-feira, com aumento das temperaturas e diminuição das chuvas no Estado.

