Mulher foragida é presa por homicídio qualificado de idoso em Naviraí

Uma mulher que estava foragida foi capturada devido a um homicídio qualificado contra um idoso. O crime ocorreu na última quinta-feira (19) e desde então a acusada estava foragida. A prisão ocorreu no âmbito da Operação Virtude e foi cumprida pela 1º Delegacia de Polícia Civil de Naviraí.

O ocorrido

No domingo (02), por volta das 18h15min, na área central de Naviraí, um idoso de 81 anos de idade foi localizado por seus familiares ferido por 18 golpes de arma branca (faca), que atingiram a região torácica, abdominal, facial e nas mãos, momento em que, agonizando, ele ainda revelou o nome da autora do crime.

Em seguida, o idoso foi socorrido ao Hospital Municipal de Naviraí e depois transferido para o Hospital da Vida em Dourados, onde em razão da gravidade dos ferimentos acabou vindo a óbito cinco dias depois de dar entrada naquele nosocômio.

Nas diligências realizadas durante o Inquérito Policial, a polícia conseguiu qualificar a suspeita e produzir elementos de prova da autoria delitiva, motivo porque a autoridade policial representou pela prisão preventiva da mesma, cuja medida de constrição de liberdade foi deferida pela justiça, no entanto ela não foi localizada pelas equipes policiais na época dos fatos e se encontrava foragida em lugar desconhecido.

Em novas investigações, equipes de policiais tiveram êxito na localização e captura da suspeita, sendo dado o devido cumprimento ao mandado de prisão e que possa responder perante a justiça pelo crime que é acusada.

