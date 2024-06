Advogado é preso em flagrante após polícia encontrar drogas munições em sua residência

A Polícia Civil realizou busca e apreensão na residência e escritório profissional de um advogado, identificado como C.V.O de 30 anos de idade. A Ação ocorreu após uma investigação que visava buscar provas dos crimes de ameaça, inovação artificiosa em local de acidente de trânsito e porte ou posse ilegal de arma de fogo, praticados pelo advogado.

Durante a busca realizada no dia 19 de junho na casa, foram encontradas drogas e armas de fogo. O advogado foi preso por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.

Segundo apurado, o pedido de busca domiciliar, representado pela Autoridade Policial, foi deferido pela 2ª Vara Criminal de Dourados-MS e cumprido na presença de representantes da Ordem dos Advogados do Brasil, consoante disposição da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB).

Durante as buscas na residência do investigado, foi encontrado dentro do forro da habitação, de forma totalmente oculta, um projetil de arma de fogo cal. 38 SPL, bem como, 10 tabletes de maconha, diversos galhos de planta com flores de maconha, farelos de maconha, uma ampola de 10ml de Cannabidiol e duas balanças de precisão.

Diante da situação flagrancial, o autor foi conduzido até à 1º Delegacia de Polícia Civil de Dourados-MS, sendo autuado em flagrante delito pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/03).

Com informações da Depac.

Leia Mais

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.