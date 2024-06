Inverno quente e seco tem previsão de frente fria na próxima semana em MS

O outono termina e o inverno começa em 2024 com tempo quente e seco em Mato Grosso do Sul. As projeções dos modelos de clima também apontam para um inverno mais quente e seco que o normal.

A previsão para o final de semana em Mato Grosso do Sul é de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade aliado a temperaturas acima da média devido a atuação de uma grande massa de ar quente e seco que cobre todo o Brasil central. As temperaturas máximas sobem rapidamente durante o dia e podem atingir valores entre 31-36°C.

Além disso, são esperados baixos valores de umidade relativa do ar (UR) entre 15-40%, com destaque para as regiões bolsão, pantaneira e centro-norte do estado. Por isso recomenda-se beber bastante líquido, umidificar os ambientes e evitar, quando possível, exposição ao sol nos horários mais quentes e secos do dia.

Entre sexta-feira (21) e domingo (23) estão previstas temperaturas mínimas entre 16-21°C e máximas entre 29-33°C para as regiões sul, leste e sudeste. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 19-24°C e máximas entre 34-36°C.

Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 13-19°C e máximas entre 32-35°C. Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 20-22°C e máximas entre 29-31°C. Os ventos atuam do quadrante norte com valores entre 40-60 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Tendência meteorológica

Entre os dias 24 e 26 de junho, os modelos indicam aproximação e avanço de uma frente fria que deverá favorecer aumento de nebulosidade, queda nas temperaturas e, com baixa probabilidade, pancadas de chuvas, principalmente nas regiões sudoeste, oeste e sul do estado.