Após vice, Victoria valoriza evolução da dupla

A sul-mato-grossense Victoria Lopes, ao lado da sergipana Tainá, ficou muito perto de conquistar uma etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. Domingo (16), na final da etapa Challenge, diante das italianas Gottardi e Menegatti, a equipe venceu o primeiro set, por 21 a 18, e teve chances de fechar o jogo na segunda parcial, mas perdeu por 25 a 23.

No tie-break, as brasileiras parecem ter sentido o escapar da vitória. A dupla da Itália foi mais consistente, ganhou o terceiro set por 15 a 11 e fez a festa em Saquarema (RJ). Mesmo assim, é o melhor resultado de Vic e Tainá, no Circuito.

Depois da final, a jogadora, nascida em Ivinhema, admitiu que o segundo set pesou negativamente. “Queríamos muito um ouro nessa primeira final nossa, tivemos a bola para fechar o jogo, mas demos um vacilo. Levamos para o tie- -break, mas não conseguimos botar a cabeça no lugar, no terceiro set. Mas estamos evoluindo bastante como time, como pessoa, então, eu acho que isso é o mais importante”, comentou a aleta de 23 anos.

Outra sul-mato-grossense, Talita, parceira de Thâmela (ES), também caiu para a equipe da Itália, nesta etapa, por 2 sets a 0 (14/21 e 21/23), nas quartas de final.

O terceiro lugar do feminino ficou para outro time brasileiro. Superadas por Vic e Tainá na semi, também disputada neste domingo, Andressa e Vitória garantiram lugar no pódio, ao derrotarem as lituanas Paulikiene/Raupely, por 2 sets a 1 (19/21, 21/12, e 15/9).

Entre os homens

No masculino, o campo-grandense Saymon, ao lado de Vinicius, colecionou vitórias importantes como a dupla Capogrosso-ARG, por 2 a 1 (19/21, 21/12, e 15/12). Nas oitavas de final, o time foi derrotado por Evandro e Arthur, com parciais de 21/19, e 15/12.

Os brasileiros foram até a final, em que enfrentaram os estadunidenses Budinger e Evans. No jogo que encerrou a etapa, Evandro e Arthur perderam o primeiro set por 21/18, ganharam o segundo, por 21/12 e, no terceiro, o bloqueio de Evandro decidiu a parcial e o título, por 15/13.

Os estrangeiros vieram da fase preliminar, em que superaram outra equipe com representante de MS. Arthur Mariano, ao lado do Adrielson (PR), perderam para os norte- -americanos, no tie-break (14/21, 21/16, e 12/15).

Por Luciano Shakihama – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

