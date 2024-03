Fim de uma era: Morre Akira Toriyama, criador do mangá ‘Dragon Ball’

O criador dos populares mangás e desenhos animados “Dragon Ball”, Akira Toriyama, morreu aos 68 anos no dia 1º de março. Toriyama morreu em decorrência de um hematoma subdural, que é quando acontece um acúmulo de sangue entre o cérebro e seu revestimento externo, o crânio.

A informação foi confirmada na madrugada desta sexta-feira (8). Segundo nota publicada no perfil oficial de Dragon Ball no X, antigo Twitter, Toriyama “tinha várias obras em andamento”. Ele conquistou uma carreira de mais de 45 anos como autor de “Dragon Ball” e “Dr. Slump”, além de ter atuado no design de personagens e arte para outras franquias como Dragon Quest , Chrono Trigger, Blue Dragon e mais.

Despedida discreta. O velório ocorreu de maneira reservada para a família. Akira Toriyama nasceu em Nagoya, no Japão, em 5 de abril de 1955. Ele deixa um filho, Sasuke, e a esposa, Nachi Mikami.

“Estou sobrecarregado pela tristeza”. Eiichiro Oda, criador da franquia de mangá japonesa, “One Piece”, afirmou em comunicado que Toriyama faleceu “muito cedo” e que deixou “um padrão muito alto”.

“Ele era o deus da salvação e o deus do mangá”. Masashi Kishimoto, autor da obra de “Naruto”, lamentou a morte de Akira Toriyama, quem considerava como “professor” e “guia”.

Sua editora Shueisha disse em comunicado que estavam “profundamente entristecidos com a notícia repentina de sua morte”.

Com informações da Folhapress