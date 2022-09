Tentativa de feminicídio: Mulher fica em estado grave após ser esfaqueada na Capital

Um homem de 42 anos, foi preso na manhã de hoje (8) acusado de esfaquear uma mulher em Campo Grande. De acordo com a polícia, o autor desferiu cinco golpes contra a vítima, encaminhada em estado grave para Santa Casa de Campo Grande.

Segundo registro, equipes da Polícia Militar foram acionadas na noite de ontem, para atender uma ocorrência de violência domestica. No local, os policiais se depararam com a vítima caída no solo, com um pano cobrindo seu corpo. Testemunhas relataram que o autor do crime desferiu os golpes e fugiu do local.

Equipes dos Bombeiros estiveram no local e constataram que a mulher recebeu cinco golpes de faca, levada para Santa Casa de Campo Grande em estado grave.

O autor foi conduzido para a delegacia e hoje (8) pela manhã, encaminhado a Deam (Delegacia Especializada de atendimento a Mulher) onde está sendo ouvido e até o momento permanece em silêncio, optando em se manifestar somente em juízo.

O Disque-Denúncia, criado pela Secretaria de Políticas para Mulheres (SPM), permite denunciar de forma anônima e gratuita, disponível 24 horas, em todo o país. Os casos recebidos pela central chegam ao Ministério Público.

Para casos de violações de direitos humanos, o disque 100 é um dos meios mais conhecidos. Aliás, as denúncias podem ser feitas de forma anônima para casos de violações de direitos humanos.

