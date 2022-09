Com duas opções, veja como fazer a receita de Esfirra Aberta

Uma da iguarias mais famosas pertencentes ao Oriente é a Esfirra. O prato teve seu primeiro registro no Iraque e depois espalhou-se pela Síria, Líbano, Israel, Egito e Jordânia, onde foram levadas para todo o mundo por imigrantes, se tornando muito popular, juntamente com o tabule e hommus.

A esfiha é uma pequena torta redonda, feita de massa de pão, assada, com uma camada de carne moída em cima, mas que depois recebeu muitas outras variações como queijo, escarola, frango, etc. Confira esta receita que tem duas opções de recheio.

Ingredientes:

Massa:

500g de farinha de trigo

1 colher (de sopa) de fermento biológico seco

60g de açúcar

60ml de óleo

350ml de água

1 colher (de chá) de sal

Fubá (para polvilhar)

Recheio de carne:

150g de carne moída

1/2 cebola picada

1 colher (de sopa) de hortelã

1 tomate picado

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta do reino à gosto

Recheio de Queijo:

150g de queijo (mussarela ou algum queijo branco)

3 colheres (de sopa) de salsinha picada

1 colher (de chá) de creme de leite

Modo de Preparo:

Em uma tigela coloque a água, açúcar, óleo e o fermento, misture bem. Em outro recipiente misture a farinha com o sal. Vá juntando a farinha à mistura líquida aos poucos até formar uma massa pesada.

Coloque a massa em uma bancada polvilhada com um pouco mais de farinha de trigo e vá sovando até que a massa solte das mãos e fique bem lisinha esse processo deve demorar uns 20 minutos.Coloque a massa dentro de um recipiente, coloque um pano por cima e deixe descansar dentro do forno desligado por 20 minutos para que a massa cresça.

Recheio de carne: Em uma tigela coloque a carne, hortelã, tomates picados, suco de limão, sal, pimenta do reino ou síria.

Recheio de queijo: Em uma tigela coloque o queijo fresco , junte a salsinha, sal, creme de leite e misture bem.

Montagem:

Divida a massa e abra cada pedaço na bancada, polvilhada com um pouco de fubá, de forma que fique redondo e com uma pequena borda. Coloque elas já modeladas em uma forma untada e enfarinhada e faça furos com o garfo. Coloque o recheio por cima da massa e leve para assar em forno bem alto por cerca de 15 minutos ou até que fique bem dourado.

Receita por Amando Cozinhar.

