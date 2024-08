Mulher estaciona moto por 20 minutos e é roubada em Dourados

Uma mulher, de 33 anos, teve a moto furtada na tarde de sábado (24), após deixar a Honda Biz cinza, de placa ZQAO0704, estacionada por 20 minutos no terminal rodoviário de Dourados.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima relatou que estacionou a moto por volta das 17h40 no pátio do terminal e voltou cerca de 20 minutos depois. No entanto, ao retornar para o local onde havia estacionado, não encontrou mais a motocicleta.

A mulher procurou a polícia e registrou o furto. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da cidade e está sendo apurado.

