Capital com tradições e simpatia, atrai turistas e novos moradores

Não tem como passar por aqui e não ser impactado, tanto que muitos escolhem a Cidade Morena para viver

Campo Grande, uma capital vibrante do Mato Grosso do Sul, está em festa para comemorar seus 125 anos de fundação. Com uma combinação irresistível de história rica, cultura vibrante e um estilo de vida acolhedor, a cidade tem se destacado não apenas como um destino turístico encantador, mas também como um local de escolha para muitos que decidem estabelecer raízes aqui.

Em cada esquina, o charme da cidade é evidente, desde suas praças arborizadas até a hospitalidade calorosa dos campos-grandenses, o que cativa quem vem visitar, a ponto de largarem suas cidades de nascimento para viver na terra dos ipês e araras-canindés.

Rony Hancock, de 52 anos, é diretor de arte e esteve em Campo Grande por alguns meses, no ano de 2022. Os dias vividos aqui marcaram e ele não vê a hora de retornar para conhecer todos os pontos turísticos que faltaram, olha que ele é de Maceió (AL).

“Fui com a expectativa de que fosse um lugar isolado, sem muitos encantos, levando em conta que eu vinha do nordeste terra de sol e mar. Minha primeira impressão foi de uma cidade ampla, com grandes espaços e sem trânsito! Isso foi uma das coisas que mais me impressionou pois de onde venho, percorrer trechos de 3km às vezes leva-se de 40 minutos a uma hora e fiquei encantado com a fluidez dos trânsito”, compartilha.

Outra característica que encantou o diretor de arte foi a gentileza das pessoas, independente do trabalho que exercem, o nível de atenção e dedicação é o mesmo.

“Desde o momento em que pisei na cidade e entrei no Uber para o hotel, tive a melhor das impressões pois o povo foi um dos mais acolhedores com quem já pude estar. Me marcou tanto que já cogito a possibilidade de morar pois a natureza abundante e as pessoas calorosas definitivamente são o grande diferencial. Há uma aura muito diferente na Cidade, as pessoas tem um carinho por quem chega que é surreal. Me senti em casa em tantos momentos que foi difícil partir”, completa Rony.

Quem foi impactado e mudou-se para cá foi o empresário Pedro Domingos Telles, hoje com 65 anos e natural de Bom Sucesso (PR). Por conta da sua profissão, ele morou nas cidades de Rondonópolis, Osvaldo Cruz, Birigui e Araguari, que ficam nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Mas em junho de 1992 ele ficou raízes em Campo Grande.

“Escolhi Campo Grande por ser uma cidade pujante e com uma qualidade de vida muito boa, tem boas universidades, bom médicos e clínicas, tudo o que procurava para criar família. Que mais me encantou, foi o Sobá, as comidas típicas regionais e o povo de Campo grande, que acolhe a todos com muito carinho”, destaca.

Pedro termina dizendo o que seja para a nossa cidade, pois agora tem três filhos e dois netos vivendo aqui. “Espero que continuemos em crescimento e desenvolvimento, com qualidade de vida, sempre pensando nas pessoas”.

Esses relatos mostram que Campo Grande continua a se reinventar e a se afirmar como uma cidade dinâmica, unida por um espírito de progresso e comunidade.

Por Kamila Alcântara

