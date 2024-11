Radialista Miltinho Viana morre em Campo Grande aos 63 anos

Nesta manhã, (04) faleceu o radialista e ex-vereador Milton Viana Filho de 63 anos conhecido como “Miltinho Viana” e considerado o “Cowboy do Rádio” em Campo Grande. Ele estava internado no hospital da Cassems devido a um câncer no pâncreas que acabou se espalhando para o fígado.

Na sexta-feira(1º), Miltinho tinha deixado o CTI (Centro de Tratamento Intensivo) e estava na enfermaria do hospital, onde seguiria com tratamento quimioterápico, mas acabou não resistindo.

Miltinho Viana apresentava o programa Refazenda na Rádio Cidade. Foi vereador de Campo Grande e na útima eleição tentou se reeleger como candidato pelo PSD para retornar à Câmara Municipal.

