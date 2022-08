Mulher esfaqueia marido após ser agredida por ele

Uma mulher, de 43 anos, esfaqueou o marido,35, ontem (25) na Praça Central de Bonito, distante a 245 quilômetros de Campo Grande, após ser agredida pelo homem.

Segundo informações, a mulher declarou para a PM (Polícia Militar) que havia sido agredida pelo companheiro após uma discussão. Ela conta que após ficar com escoriações, se apossou de uma faca e atacou o homem na altura da costela.

O socorro foi acionado e ele foi encaminhado ao Posto de Saúde do município.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Bonito.

Com informações de Jornal O Pantaneiro

