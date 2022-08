Homem é encontrado morto com marcas de tiro em Itaquiraí

Carlos Cezar da Silva, de 53 anos, foi encontrado morto na noite de ontem (25), em uma estrada do Assentamento Santo Antônio, em Itaquiraí, distante a 405 quilômetros de Campo Grande.

O corpo de Carlos foi encontrado por volta das 23h por um motorista que transitava pelo local. A equipe da PM (Polícia Militar) foi acionada e quando chegaram ao local encontraram o homem caído no meio da estrada com perfurações causadas por uma arma de fogo. A Polícia Civil e a Perícia foram acionadas.

De acordo com informações, Carlos havia saído de um bar e seguia para casa quando foi atingido pelos disparos. Ao lado do corpo havia uma sacola com salgados e cervejas.

O Caso foi registrado como homicídio na Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí e está sendo investigado.

Com informações site Tá na Mídia Naviraí

