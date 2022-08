Teto de academia desaba e deixa três pessoas feridas

Três pessoas ficaram feridas em Três Lagoas, distante a 334 quilômetros de Campo Grande, após o teto de uma academia desabar na manhã de hoje (26). Apesar do susto, as vítimas acabaram com ferimentos leves.

Segundo informações, as causas do acidente ainda estão sendo apuradas, entretanto, no momento do acidente eram instaladas placas de energia solar no local.

A estrutura desabou na parte interna do salão e atingiu o local onde se encontram as esteiras e bicicletas ergonômicas para a atividade física.

Informações preliminares são de que uma aluna sofreu escoriações e sentia dores na perna direita, um funcionário da empresa de energia solar reclamava de dores abdominais e um trabalhador da academia sofreu um corte na cabeça.

Com informações de Perfil News