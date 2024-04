Mulher escapa de assalto e tentativa de sequestro em Campo Grande

Na noite de terça-feira (2) uma mulher de 27 anos viveu momentos de terror ao ser abordada por um assaltante armado, no Parque Residencial União, em Campo Grande. O suspeito, identificado, de 46 anos, tentou não apenas roubar a vítima, mas também sequestrá-la.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher estava retornando para casa, a pé, após seu expediente de trabalho e, após passar em um supermercado, o suspeito chegou em um veículo e anunciou o assalto. O homem estava armado e exigiu o celular da vítima, que prontamente o jogou no quintal de uma casa próxima. Após pegar a mochila e a sacola de compras da vítima, o assaltante tentou obrigá-la a entrar no veículo.

Ao perceber que a porta do carro não estava destrancada, a mulher conseguiu fugir e pedir socorro. O suspeito tentou perseguir a vítima de ré, mas o veículo acabou falhando. Neste momento, os moradores da região se uniram para imobilizar o assaltante até a chegada da polícia.

Ainda conforme o registro policial, após a chegada da Polícia Militar, foi descoberto que o veículo utilizado tinha as placas adulteradas com fita isolante. O assaltante foi preso em flagrante, reclamou de dores após ter sido imobilizado pelos moradores, sendo posteriormente levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Leblon para avaliação médica.

O carro foi encaminhado para a Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv). Após receber alta, foi encaminhado para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol para os procedimentos legais.

