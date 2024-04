Estimulando o esporte, Prefeitura promove a 3ª Copa Campo Grande de Futebol Amador

Com a finalidade propiciar a prática do futebol amador, valorizando a realização do esporte nas diversas regiões da Capital, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), promove a 3ª Copa Campo Grande de Futebol Amador 2024. As inscrições estão abertas, e a premiação para as equipes vencedoras chega ao total de R$ 20 mil.

O evento estimula o hábito do esporte como direito do cidadão campo-grandense e ainda favorece as relações comunitárias entre os participantes, incentivando a responsabilidade social.

Inscrições

As inscrições foram abertas em 1º de abril, e o prazo de entrega da ficha de confirmação vai até o dia 19 de abril, às 16 horas, no Ginásio Avelino dos Reis (Guanandizão), na Rua do Touro nº 130, Vila Nhá Nhá. Não será cobrada taxa de inscrição em dinheiro, contudo para efetivar a sua participação, cada equipe inscrita deverá doar 1 kg de alimento não perecível (exceto sal) por atleta no ato da inscrição. Não será aceita a inscrição sem a referida doação.

As inscrições deverão ser realizadas em formulários próprios, disponibilizados no site da Funesp (www.campogrande.ms.gov.br/funesp), no link “Jogos”, devidamente preenchidos em três vias digitadas e assinadas pelo responsável da equipe. Não serão aceitas inscrições manuscritas. O sistema de disputa obedecerá ao critério determinado pela Direção Técnica, conforme o número de equipes inscritas, que será divulgado no Congresso Técnico, no dia 25 de abril, às 18h30.

Premiação

A premiação será de R$ 10.000,00 para o campeão; R$ 6.000,00 para o time vice-campeão; e R$ 4.000,00 para o time que ficar em terceiro lugar. Conforme a Funesp, o repasse da premiação será via transferência bancária, realizado à pessoa física responsável pela equipe, sendo que do valor da premiação haverá retenção de impostos (Imposto de Renda e Imposto Sobre Serviço).

A equipe que não comparecer para a disputa do terceiro lugar não terá direito à premiação.

