Mulher encontrada morta às margens de rio em Ponta Porã pode ter sido vítima de traumatismo craniano

A mulher encontrada morta às margens do Rio São João Mirim, em Ponta Porã, segue sem identificação oficial. O corpo foi localizado na manhã da última terça-feira (19), em uma área de mata próxima ao rio, com sinais de violência. Segundo informações da investigação, o médico forense apontou o traumatismo craniano como principal hipótese para a causa da morte. Além disso, a vítima apresentava cortes no rosto e marcas de queimaduras pelo corpo.

O cadáver permanece no IML (Instituto Médico Legal) e, até o momento, nenhum familiar ou conhecido procurou as autoridades para realizar o reconhecimento. De acordo com o delegado Lucas Calixto, responsável pelas investigações, a ausência de documentos pessoais e o estado em que o corpo foi encontrado dificultam o trabalho de identificação da vítima.

A mulher foi localizada após uma denúncia anônima. Equipes da Polícia Militar, Polícia Civil e da perícia técnica estiveram no local para realizar os primeiros levantamentos. A Polícia Civil segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias da morte, identificar possíveis suspeitos e apurar se o corpo foi abandonado na região após o crime.

Com informações do Ponta Porã News

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