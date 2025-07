Tenente Portela exalta filiação de Reinaldo no PL e membros terão que entender novo momento

Expectativa é que o PL se torne a maior força política de Mato Grosso do Sul com novos filiados

O presidente estadual do PL em Mato Grosso do Sul, Tenente Portela, exaltou a chegada do ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) ao partido e deixou um recado direto aos filiados: “Os filiados do PL têm que entender que precisamos evoluir politicamente. Muitos falam que seguem Bolsonaro, então vamos seguir a construção feita pelo nosso líder e apoiar os novos dirigentes do PL em MS”.

A transição de comando da sigla no Estado, segundo Portela, já está em curso e ocorre de forma coordenada com a direção nacional e com o próprio Reinaldo. “A transição já está sendo feita, conforme o que foi combinado com a Nacional e com Reinaldo Azambuja”.

O presidente estadual acredita que, com a filiação de Reinaldo e de outros nomes que devem acompanhá-lo, o PL se consolidará como a maior, ou a segunda maior, força partidária no Estado.

Ao destacar o peso político do ex-governador, Portela afirmou que a chegada de Reinaldo representa um ganho significativo para o PL, tanto pelo histórico de gestão quanto pela articulação nacional construída ao longo de sua carreira. “É significante a vinda dele. Produtor rural, conservador, foi prefeito de Maracaju por duas vezes, foi deputado estadual, federal e governador de MS por dois mandatos”, declarou.

Portela ainda ressaltou a ligação de Reinaldo durante este período com lideranças nacionais do Partido Liberal como o senador Rogério Marinho, com o então deputado federal Jair Bolsonaro e o presidente nacional do partido, Valdemar da Costa Neto. “Amizade que existe até hoje. Reinaldo tem um patrimônio político enorme, que vai favorecer o PL.”

A filiação de Reinaldo Azambuja ao PL ocorre em um momento de reorganização da direita em Mato Grosso do Sul, com vistas para as eleições de 2026. O ex-governador é cotado para disputar uma vaga no Senado Federal pelo partido, e lideranças da sigla veem sua candidatura como altamente competitiva, devido ao seu amplo capital político e à atuação no Estado.

Brunna Paula