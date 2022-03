Mulher é resgatada nua e com rosto desfigurado em terreno de construção

Na tarde de ontem (23), uma mulher, de 27 anos, foi encontrada ferida, ensanguentada, com rosto desfigurado e nua em uma construção de Ribas do Rio Pardo, município que fica a 97 quilômetros de Campo Grande.

Um jornal local publicou que há suspeita da vítima ter sido arrastada para o terreno durante a madrugada e estuprada.

A vítima foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada ao Hospital 19 de Março, mas pela gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para a Santa Casa, em Campo Grande.

A médica responsável pelo caso disse à polícia que a mulher deu entrada com fratura no rosto, no braço esquerdo e está em estado grave, inconsciente e não consegue se comunicar. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia Civil do município. Ainda não há informação se o suspeito pelo crime foi identificado.