Ingressos para shows da Expogrande já estão à venda; veja preços e artistas participantes

O comércio de ingressos para os shows da Expogrande 2022 já começou. O evento, marcado para os dias 19 a 30 de abril, acontecerá pela primeira vez em estatacionamento de um shopping da Capital.

Com entrada a partir de R$ 50, a área VIP sai por R$ 140 e o camarote “Experience” – com direito a open bar e open food – o valor mais caro: R$ 199. Entretanto, os preços podem subir ainda mais dependendo do lote de ingressos em que se encontram, podendo chegar a R$ 499. Ainda, há também camarote “After” e bangalôs – estes reservados pelo telefone (67) 98197-2700.

As apresentações se iniciam no dia 19, com o funkeiro MC Pedrinho e DJ GBR. No dia seguinte (20), show da dupla Henrique & Juliano e Vitor & Luan. Dia 21 será a vez de Zé Neto e Cristiano, além do set eletrônico de Sevenn.

Já no dia 22, show de George & Rodrigo e Alok, considerado um dos maiores DJs do mundo. Dia 29 tem o sul-mato-grossense Luan Santana, a dupla Jorge & Mateus e ainda Clayton & Romario.

Os eventos musicais da Expogrande se encerram no dia 30, com perfomances no ritmo do pagode com Thiaguinho e eletrônico de Dubdogs.

Os ingressos estão à venda pela internet ou nos postos de venda credenciados. Os shows acontecem no estacionamento do Shopping Bosque dos Ipês.

Lembrando que, por medida judicial, a feira agropecuária da Expogrande 2022 foi adiada, mas ainda sim as apresentações musicais foram mantidas. Inclusive, não há nova data marcada exclusivamente para o segmento rural do tradicional evento de MS.