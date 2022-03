Bolsonaro divulga resultados da privatização dos aeroportos brasileiros, incluindo em MS

O presidente Jair Messias Bolsonaro publicou hoje (24), em seu perfil do Instagram, definindo com o recorde o número de 34 aeroportos desestatizados desde o início do seu mandato, em 2019, trazendo desenvolvimento direto e indireto às regiões, além de fornecer cerca de R$ 9,64 bilhões em investimentos.

Na mesma publicação, Bolsonaro relembra que outros aeroportos estão no incluídos no projeto de privatização dos aeroportos, inclusive três são de Mato Grosso do Sul, como é o caso do Aeroporto Internacional de Corumbá, Ponta Porã e Campo Grande.

Outros aeroportos dentro do projeto são: Congonhas, Santarém, Altamira, Carajás, Marabá, Montes Claros, Uberlândia e Uberaba, Jacarepaguá, Campo de Marte, Belém, Macapá, Campinas, Natal, Lábrea, Eirunepé, Carauari, Coari, São Gabriel da Cachoeira, Barcelos, Maués e Parintins.