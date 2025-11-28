Mulher é resgatada após ser soterrada por algoão de carreta que tombou na MS-306

Foto: Chapadense News
Foto: Chapadense News

Idosa  foi encaminahda até Hospital Municipal

Nesta sexta-feira (28), uma idosa de 60 anos foi resgatada ficar debaixo de uma carga de algodão que era transportado em uma carreta na MS-306, nas imediações do Posto Avenida em Chapadão do Sul.

O veículo tombou em uma rotatória da rodovia e a carga de algodão foi derrubada na pista. O Corpo de Bombeiros realizou o socorro e resgateda mulher que foi transportada pelos militares até Hospital Municipal. No local, vários funcionários trabalharam  na remoção das plumas de algodão do local.

