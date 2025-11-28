Desemprego cai para 5,4% e país registra recordes de trabalhadores com carteira assinada e renda

Pnad Contínua do IBGE mostra menor taxa da série iniciada em 2012 e avanço no rendimento total dos brasileiros

A taxa de desemprego no Brasil caiu para 5,4% no trimestre encerrado em outubro, o menor nível da série histórica iniciada em 2012, de acordo com a Pnad Contínua divulgada nesta sexta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No trimestre encerrado em setembro, o índice estava em 5,6%. Um ano antes, no mesmo período de 2024, a taxa era de 6,2%.

Além da redução do desemprego, o levantamento apontou novos recordes no mercado de trabalho. O número de pessoas com carteira assinada chegou a 39,182 milhões, o maior total já registrado pela pesquisa. O contingente de trabalhadores ocupados também atingiu o maior patamar da série, somando 102,5 milhões de pessoas.

O total de desocupados ficou em 5,910 milhões, o menor contingente desde o início da Pnad Contínua. A queda é de 11,8% em relação ao trimestre encerrado em outubro do ano passado, o que representa menos 788 mil pessoas procurando trabalho.

A pesquisa destaca ainda o avanço da massa de rendimento, que reúne toda a renda recebida pelos trabalhadores. O valor alcançou R$357,3 bilhões, novo recorde, impulsionado pelo aumento do rendimento habitual e pela ampliação do número de ocupados. Em um ano, a massa salarial cresceu 5%.

O levantamento lembra que a maior taxa de desemprego já observada pelo IBGE foi de 14,9%, registrada nos trimestres encerrados em setembro de 2020 e março de 2021, período marcado pelos impactos da pandemia de covid-19.

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram