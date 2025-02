Polícia Federal desmantela esquema de migração ilegal para os EUA

Organização criminosa de Governador Valadares teria agenciado a migração irregular de 669 pessoas para os Estados Unidos

A Polícia Federal (PF) desarticulou uma organização criminosa especializada no envio ilegal de brasileiros para os Estados Unidos. De acordo com as investigações, o grupo, liderado por uma família de Governador Valadares (MG), facilitou a travessia irregular de pelo menos 669 pessoas, incluindo menores de idade, pelo México. No total, a estimativa é de que o esquema tenha envolvido cerca de 1,5 mil migrantes.

A Operação Siblings cumpriu, na quarta-feira (26), 14 mandados de busca e apreensão em Minas Gerais, Espírito Santo e no Distrito Federal. Além disso, foram aplicadas 11 medidas cautelares e determinado o bloqueio de contas bancárias que podem chegar a R$ 43 milhões.

Segundo a PF, a estrutura do grupo envolvia núcleos especializados na captação de migrantes, compra de passagens aéreas, reserva de hospedagens, falsificação de documentos e criação de contas bancárias em nome de terceiros. As autoridades apontam que, em alguns casos, o contrabando de migrantes tinha conexões com redes criminosas envolvidas em tráfico de pessoas e outras atividades ilícitas.

Os suspeitos poderão responder por crimes como organização criminosa, promoção de migração ilegal, envio irregular de crianças e adolescentes para o exterior, falsificação de documentos e uso de documentos falsificados.

