Mulher é presa por torturar sobrinha de 11 nos em Sidrolândia

Na tarde da última quinta-feira (16), a Polícia Civil, por meio da Delegacia de Sidrolândia-MS, efetuou a prisão em flagrante de uma mulher de 41 anos, acusada de praticar atos de tortura contra sua sobrinha de apenas 11 anos. O caso chocou a comunidade local após a menor ser internada em um hospital da cidade devido às agressões sofridas.

De acordo com a denúncia apresentada à polícia, a criança teria sido vítima de agressões físicas e verbais por parte da tia, o que resultou em sua hospitalização. O incidente ocorreu após uma discussão entre a vítima e a acusada, motivada por uma fofoca que envolvia a menor em supostas relações sexuais com um vizinho.

A confusão se intensificou após uma visita à casa do vizinho e uma conversa com a família dele. Durante o trajeto de volta para casa, a tia teria agredido a menor com cintadas e puxões de cabelo. Em virtude de sua condição de saúde mental, a vítima perdeu o controle, levando ao acionamento do Corpo de Bombeiros.

A criança passou a noite internada e, acompanhada pelo Conselho Tutelar, compareceu à delegacia para registrar a ocorrência. Em seu depoimento, a menor relatou que vinha sofrendo agressões físicas e verbais ao longo dos últimos 12 meses, além de ser forçada a realizar serviços domésticos. A vítima afirmou que, quando não cumpria suas responsabilidades, sofria castigos.

Com marcas visíveis de agressão, a menor detalhou todas as violências sofridas em depoimento especial na Delegacia de Polícia Civil. Ela explicou que reside com a tia desde a morte da mãe, que cometeu suicídio quando a menina tinha apenas 3 anos de idade.

Testemunhas do ocorrido no dia 15/11/2023 confirmaram as agressões, incluindo cintadas e puxões de cabelo, além do incentivo da tia para que a menor se matasse durante a discussão. Vizinhos relataram à polícia que é comum ouvir xingamentos como “porca”, “puta” e “relaxada” dirigidos à menor. A tia também teria sugerido que a vítima deveria se suicidar, assim como a mãe dela.

Além das agressões, a investigação revelou que a menor é responsável por todos os afazeres domésticos, incluindo o cuidado com um bebê de 8 meses, filha da autora do crime. Testemunhas afirmaram que a menina dormia em um colchão na sala, tinha poucas peças de roupa e utilizava sabão de coco para lavar o cabelo.

Após um dia de diligências em busca da autora, a equipe da Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia, com o apoio da guarnição da Força Tática da Polícia Militar 8ª CIPM, localizou e prendeu a mulher em flagrante. Ela será indiciada pelo crime de tortura, e a polícia seguirá investigando o caso para garantir a segurança e o bem-estar da vítima.

Com informações da Depac