Acumulou! Mega-Sena pode pagar R$ 43 milhões neste sábado

No último domingo, dia 14 de novembro, o Concurso 2656 da Mega-Sena teve seu sorteio realizado no ESPAÇO DA SORTE em São Paulo, SP. Os números sorteados foram 20, 24, 27, 46, 57 e 58. Infelizmente, não houve ganhadores na categoria de 6 acertos, o que resultou no acumulo do prêmio para o próximo concurso.

Com uma arrecadação total de R$ 50.879.205,00, a Mega-Sena manteve a expectativa dos apostadores para o próximo sorteio, marcado para hoje, 18 de novembro, com uma estimativa de prêmio de R$ 43.000.000,00. O acumulado para o próximo concurso é de R$ 35.595.109,06, enquanto o acumulado para o concurso final zero/cinco (2660) atinge a marca de R$ 7.184.513,12.

Vale destacar que o acumulado para o Sorteio Especial Mega da Virada já atinge a expressiva quantia de R$ 100.514.880,56, despertando a atenção dos apostadores que visam começar o próximo ano com uma mudança significativa em suas vidas.

Premiação

– 6 acertos: Não houve ganhadores.

– 5 acertos: 62 apostas ganhadoras, R$ 47.313,97 por aposta.

– 4 acertos: 3.946 apostas ganhadoras, R$ 1.062,00 por aposta.

A Mega-Sena, conhecida por pagar milhões aos acertadores dos 6 números sorteados, oferece ainda a oportunidade de ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Como Jogar

Para realizar o sonho de se tornar milionário, os jogadores devem marcar de 6 a 20 números do volante, podendo optar por deixar que o sistema escolha os números para eles (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Sorteios

Os sorteios da Mega-Sena acontecem três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.

Apostas

A aposta mínima, composta por 6 números, custa R$ 5,00. Quanto mais números marcados, maior o preço da aposta e maiores as chances de conquistar o prêmio mais cobiçado do país.

Premiação e Acumulação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação, sendo distribuído entre os acertadores de 6, 5 e 4 números sorteados. Os valores acumulados são destinados aos concursos de final 0 ou 5, além de reservar uma porcentagem para a primeira faixa (Sena) do último concurso do ano (Mega da Virada).

Em casos em que não há acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte na respectiva faixa de premiação. Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio, e após esse prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no FIES – Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Os interessados podem conferir os detalhes das apostas ganhadoras no site oficial da Mega-Sena.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia mais: