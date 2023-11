Então é natal! Prefeitura inicia instalação de iluminação natalina nas principais ruas da capital

As ruas de Campo Grande já estão ganhando um brilho especial com a instalação da iluminação de Natal. Com a expectativa de encantar moradores e visitantes, a cidade se prepara para ativar as decorações da Rua 14 de Julho e das avenidas Afonso Pena e Mato Grosso no próximo dia 1º de dezembro. A iniciativa é promovida pela Prefeitura, que planeja instalar pelo menos 12 mil metros de fio de LED, proporcionando um espetáculo colorido durante o período natalino.

Para garantir uma decoração atrativa e sustentável, muitos materiais utilizados no ano anterior estão sendo reaproveitados. A ação é uma iniciativa da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) e do FAC (Fundo de Apoio à Comunidade). Os trabalhos tiveram início na Avenida Afonso Pena, onde cerca de 80% do cronograma já foi executado, e na movimentada Rua 14 de Julho. Para otimizar a implantação da iluminação, o serviço está sendo realizado inclusive durante a noite.

A festividade não se limita apenas às principais avenidas da cidade. Rotatórias estratégicas também estão recebendo atenção especial, como a da Avenida Filinto Muller, próxima ao Lago do Amor, a da Avenida dos Cafezais e a da Avenida Lúdio Coelho, nas regiões dos bairros Oliveira e União. Pontos emblemáticos como o Paço Municipal, a Praça Ary Coelho e a Vila Morena, anteriormente chamada de Cidade do Natal, também serão decorados para criar uma atmosfera festiva.

Além disso, os bairros da cidade não foram esquecidos. Em alguns pontos específicos, a iluminação natalina estará presente, contribuindo para que todos os moradores possam sentir o espírito natalino. Os distritos também serão contemplados com luzes e decorações coloridas, criadas pelas equipes da FAC.

No mês de dezembro, estão programados eventos promovidos pela Prefeitura nos bairros, proporcionando momentos de celebração e confraternização entre a comunidade.

Com informações da Prefeitura de Campo Grande