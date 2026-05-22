Mulher é presa por atear fogo em banheiro que pode ter causado morte de homem em Dourados

O caso é investigado pela Polícia Cívil

Nesta sexta-feira (22), foi presa a mulher suspeita de atear fogo num banheiro e matar um homem que estaria no local em Dourados. A polícia prendeu a mulher ainda pela manhã no município.

Segundo o Dourados News, a investigação se concentra em saber se homem encontrado morto durante o incêndio no banheiro externo no Jardim Itália já estava sem reação antes do fogo começar.

As informações são do delegado do SIG (Setor de Investigações Gerais), Lucas Albe, responsável pelas investigações do caso. Conforme, o delegado, as imagens de câmeras de segurança mostram uma pessoa indo até o local e ateando fogo no banheiro onde o homem costumava dormir.

A suspeita presa segue sendo investigada pela morte da vítima e já foi identificada pela polícia. As equipes do SIG apreenderam roupas na residência da suspeita.

O delegado ainda informou que as peças de roupas possuem características semelhantes às usadas pela pessoa flagrada nas imagens coletadas pela polícia.

“O incêndio foi causado de forma proposital e ocasionou a morte de um indivíduo que estava no interior desse banheiro”, afirmou o delegado.

Investigações

As investigações precisam esclarecer a motivação do crime e qual a relação entre a suspeita e a vítima. A polícia também apura a possibilidade de um desentendimento entre os dois antes do incêndio.

Outro ponto informado foi o fato de a vítima não ter tentado escapar das chamas. A partir disso, a suspeita investigativa levantada pela Polícia Civil, é a de que o homem pudesse já estar incapacitado ou até morto antes do incêndio.

Contudo, para concluir as suspeitas, precisam sair as informações dos laudos periciais e do exame necroscópico realizado no corpo da vítima.

“A polícia também apura o fato de a vítima não ter demonstrado reação para fugir do fogo. Essa possibilidade vai depender do laudo necroscópico apontar qual foi a causa da morte”, explicou o delegado Lucas Albe.

A perícia realiza por enquanto os trabalhos para apurar a causa da morte e também tenta identificar qual tipo de líquido inflamável foi utilizado para provocar o incêndio criminoso.

O banheiro, cena do crime, fica ao lado de um estabelecimento comercial na esquina das ruas Alpes e Belo Horizonte. Conforme a Polícia Civil, a vítima costumava passar as noites no local.