Campo Grande pode ter chuvas e ventos intensos a partir desta sexta-feira

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil da Capital emitiu alerta com base nos dados do Inmet

Nesta sexta-feira (22), começa o alerta laranja de chuvas e ventos intensos entre as 23h01 de hoje e 8h de domingo (24). A população deve tomar cuidados e se precaver para os riscos.

O alerta laranja foi emitido pelo Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) informa a possibilidade de um grande volume de chuvas em um curto período. A previsão é seja entre 30 e 60 milímetros de precipitação por hora ou até 50 a 100 milímetros em um único dia.

Ainda conforme o alerta, há risco de corte de energia, dano a plantações, alagamentos e queda de árvores em pontos diversos da cidade.

A Coordenadoria de Proteção e Defesa Civil de Campo Grande emitiram comunicado com base no Inmet e reforçam os telefones a serem acionados em casa de emergências.

Caso seja atingido por alguma intempérie, o munícipe pode acionar a Defesa Civil através do contato 199, ou solicitar serviços, como a remoção de árvores pelo 156.

Naqueles casos em que a queda aconteceu sobre a fiação e há riscos de o imóvel ou a árvores estar eletrificada, o contato deve ser feito ao 193.