PF prende traficante expulso do Paraguai e assume custódia na fronteira

Criminoso era procurado por tráfico internacional e comandava envio de cocaína pela fronteira, segundo a investigação

O traficante Rafael de Oliveira Azambuja foi expulso do Paraguai na manhã desta sexta-feira (22) e entregue à Polícia Federal em Pedro Juan Caballero, cidade vizinha a Ponta Porã.

A SENAD (Secretaria Nacional Antidrogas do Paraguai) confirmou a expulsão do narcotraficante, que figura na lista de criminosos de alta periculosidade.

Rafael era procurado por tráfico internacional e investigado por comandar um grupo responsável pelo envio de grandes cargas de cocaína pela fronteira, entrando no Brasil.

A PF cumpriu os procedimentos migratórios e assumiu a custódia do criminoso em uma operação que contou com a colaboração da SENAD e de outros órgãos de segurança do Brasil e do Paraguai.

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