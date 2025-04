Mulher é presa por abandonar sete filhos para ir a festa em Santa Rita do Pardo

Poucas horas depois outro caso de abandono de incapaz foi registrado na cidade

Uma mulher foi presa na madrugada de domingo (6) por abandono de incapazes após deixar sete filhos sozinhos em casa para ir a uma festa, no município de Santa Rita do Pardo, distante 267 quilômetros de Campo Grande. Os casos mobilizaram a Polícia Militar e o Conselho Tutelar.

A primeira ocorrência foi registrada quando policiais militares receberam uma denúncia anônima e se dirigiram a uma residência onde encontraram cinco crianças, com idades de 12, 10, duas gêmeas de 6 anos e um bebê de apenas 1 ano e 3 meses, trancadas dentro do imóvel.

Segundo os relatos, o filho mais velho contou que a mãe estava em uma festa no “Bar do Lemes”, um local conhecido da cidade. Em diligência, os policiais localizaram a mulher, que inicialmente alegou ter se ausentado por “apenas uma hora”. Ela foi detida e levada para a delegacia da cidade.

Pouco depois, às 2h40 da madrugada, uma segunda denúncia revelou mais um caso semelhante. No novo endereço, também em Santa Rita do Pardo, a PM e o Conselho Tutelar encontraram duas crianças sozinhas, uma de 12 anos e outra de apenas 3 anos, trancadas dentro da casa.

De acordo com o site Cenário MS, o menino de 12 anos não soube informar o paradeiro da mãe. Uma tia das crianças foi acionada e assumiu a guarda provisória dos menores.

As duas ocorrências foram registradas como abandono de incapaz, crime previsto no Código Penal Brasileiro. O Conselho Tutelar acompanha os casos e deve encaminhar relatórios ao Ministério Público, que poderá definir medidas de proteção às crianças e responsabilização das mães.

A Polícia Civil investiga os casos.

