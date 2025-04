Homem acusado de vários estupros no PR é preso em Novo Mundo

Um homem, de 58 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi preso acusado de, pelo menos, quatro casos de estupros. Os casos acontecerem no Paraná, mas a prisão ocorreu, neste domingo (6), na cidade de Mundo Novo, 464 km de Campo Grande. A ação foi conjunta entre as Polícia Civil de Mato Grosso do Sul e do Paraná.

Segundo informações, o suspeito vivia no Paraná, mas devido às acusações, passou a morar sozinho na zona rural de Mundo Novo. Após as diligências necessárias para confirmar sua localização, o acusado teve um mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Marechal Cândido Rondon.

Na residência do autor, que foi revistada durante a operação, uma espingarda foi apreendida. O homem fou encaminhado para a unidade policial onde responderá pelas acusações de estupro e por posse irregular de arma de fogo em flagrante.

