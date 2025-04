Servidores estaduais terão cinco dias de folga na Semana Santa em Mato Grosso do Sul

Os servidores públicos do Governo de Mato Grosso do Sul terão cinco dias consecutivos de folga na próxima semana, em razão da Semana Santa e do feriado de Tiradentes. A medida foi oficializada por meio de decreto publicado no Diário Oficial desta segunda-feira (7).

Segundo o decreto, o dia 17 de abril (quinta-feira) será de ponto facultativo, em razão do feriado nacional do dia 18 de abril (sexta-feira), que marca as celebrações da Paixão de Cristo. Com o fim de semana prolongado, a folga se estende até a segunda-feira (21), quando será comemorado o Dia de Tiradentes, feriado nacional.As atividades nas repartições públicas estaduais serão retomadas na terça-feira, dia 22 de abril.

A determinação não se aplica aos serviços considerados essenciais, como atendimento médico de urgência, segurança pública e plantões em áreas estratégicas, que devem seguir com funcionamento normal para garantir a continuidade dos atendimentos à população.

A medida proporciona aos servidores um período prolongado de descanso e movimenta o setor do turismo regional, com expectativa de aumento no fluxo de visitantes em destinos como Bonito, Pantanal e Costa Leste.

