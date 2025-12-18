Agetran prevê 24 interdições entre 19 e 22 de dezembro para eventos e obras em Campo Grande

Bloqueios atingem ruas e avenidas de diferentes regiões da cidade, com maior concentração no fim de semana e por causa de eventos natalinos e comunitários

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) programou 24 interdições viárias em Campo Grande entre os dias 19 e 22 de dezembro, principalmente para a realização de eventos natalinos, comunitários, culturais e também por obras e serviços urbanos. As restrições ocorrem em bairros diversos e incluem bloqueios totais e parciais de vias.

Somente na sexta-feira (19), estão previstas seis interdições, entre elas trechos das ruas Verde Louro, Michel Calarge, Rosa Ferreira Pedro e da Avenida Panamericana, além de bloqueios na Rua 14 de Julho, que recebe programação do Natal dos Sonhos durante todo o dia.

O sábado (20) concentra o maior número de alterações no trânsito, com 11 interdições ao longo do dia, espalhadas por diferentes regiões da Capital. Há registros de bloqueios em vias como Rua Dona Carlota, Rua Serra da Divisão, Avenida João Paula Ribeiro, Rua União da Serra e novamente na Rua 14 de Julho, desta vez entre as ruas Maracaju e Marechal Rondon. A maior parte das interdições está relacionada a eventos natalinos e ações comunitárias, com horários que começam pela manhã e se estendem até a noite.

No domingo (21), a Agetran listou seis interdições, incluindo um bloqueio em meia pista da Avenida Mato Grosso, entre as ruas Humberto de Campos e José de Alencar, para supressão arbórea, além de restrições em vias como Avenida Calógeras, Rua Monterrey e Rua Marquês de Lavradio. As demais interdições do dia também estão ligadas a eventos natalinos e culturais.

Já na segunda-feira (22), está programada uma interdição, na Rua Caraíba, no período da tarde e noite, para evento natalino.

De acordo com o cronograma, os horários das interdições variam entre 6h e 0h, a depender da atividade prevista. A orientação é para que motoristas busquem rotas alternativas e redobrem a atenção, especialmente nas regiões com maior concentração de bloqueios ao longo do fim de semana.

Confira:

Data: 19/12/25

Horário: 13h às 20h

Local: Rua Verde Louro 931, Entre As Ruas Alpestre E Fanorte.

Motivo: Evento Natalino

Data: 19/12/25

Horário: 17h às 22h

Local: Rua Michel Calarge Entre As Ruas João Escarano E Mainá.

Motivo: Evento Natalino

Data: 19/12/25

Horário: 14h às 22h

Local: Avenida Panamericana Entre As Ruas Sacadura Cabral E Wagner Jorge Borttoto Garcia.

Motivo: Evento Natalino

Data: 19/12 E 20/12/25

Horário: 17h às 00h

Local: Rua Rosa Ferreira Pedro, Esquina Com A Leão Zardo

Motivo: Evento Comunitário.

Data: 20/12/25

Horário: 13h às 17h

Local: Rua Otaviano Inacio De Souza Entre As Ruas Leão Zardo E Angelo Nakahodo.

Motivo: Evento Natalino.

Data: 20/12/25

Horário: 10h às 17h

Local: Rua Dona Carlota Entre As Ruas Anhanguera E 09 De Julho.

Motivo: Evento Natalino

Data: 20/12/25

Horário: 13h às 18h

Local: Rua Nascim Abrão Entre As Ruas Luciana Ota Perez E Pinhão.

Motivo: Evento Comunitário

Data: 20/12/25

Horário: 16h às 23h

Local: Rua Leonina Dias Martins Entre As Ruas Patrocínio E Castorina Rodrigues Luz.

Motivo: Evento Comunitário.

Data: 20/12/25

Horário: 16h às 21h

Local: Rua Cecílio De Arruda Entre As Ruas Evelina Selingardi E Adelaide Maria Figueiredo.

Motivo: Evento Comunitário Meu Bairro E Show.

Data: 20/12/25

Horário: 08h às 20h

Local: Rua Serra Da Divisões Entre As Ruas Jacutinga E Periquito.

Motivo: Festa Natalina.

Data: 20/12/25

Horário: 17h30 às 20h30

Local: Rua Major Juarez Lucas Entre As Ruas Pimentel Ribeiro E Laudelino Bellentani.

Motivo: Evento Comunitário.

Data: 20/12/25

Horário: 13h às 19h

Local: Avenida João Paula Ribeiro Entre As Ruas Ivanilton Costa Santos E Giusepe Maida.

Motivo: Evento Natalino.

Data: 20/12/25

Horário: 12h às 21h

Local: Rua União Da Serra Entre As Ruas Otilia Coelho Neto E Flores Da Cunha.

Motivo: Evento Comunitário.

Data: 20/12/25

Horário: a partir das 15h

Local: Rua Osvaldo Aranha, Entre As Ruas Manoel Garcia De Souza E Tucuruvi.

Motivo: Evento Natalino.

Data: 21/12/25

Horário: 08h às 22h

Local: Rua Monterrey Entre As Ruas Janete Clair E Fresno.

Motivo: Evento Comunitário.

Data: 21/12/25

Horário: 08h às 13h

Local: Rua Marquês De Lavradio Entre As Ruas Tibiriçá E Avenida Três Barras.

Motivo: Obras

Data: 21/12/25

Horário: 09h às 12h

Local: Rua Presidente Antônio Carlos Entre As Ruas Fluminense E Ponte Petra.

Motivo: Evento Natalino.

Data: 21/12/25

Horário: 14h às 22h

Local: Avenida Calógeras Entre A Avenida Mato Grosso E Rua Dr. Temistocles.

Motivo: Evento Cultural Musical.

Data: 21/12/25

Horário: 08h às 13h

Local: Rua Santo Augusto Entre As Ruas Dos Amigos E Anita Garibaldi.

Motivo: Evento Natalino.

Data: 21/12/25

Horário: 13h às 18h

Local: Rua Maria Luiza De Moraes Entre As Ruas João Ferreira Lucio E Lagoa Mandioré.

Motivo: Evento Natalino.

Data: 21/12/25

Horário: 06h às 18h

Local: Avenida Mato Grosso Entre As Ruas Humberto De Campos E José De Alencar (Meia Pista).

Motivo: Supressão Arbórea.

Data: 22/12/25

Horário: 16h às 22h

Local: Rua Caraíba, 449 Entre As Ruas Do Topógrafo E Jauna

Motivo: Evento Natalino.

Data: 19/12/25

Horário: 08h às 21h

Local: Rua 14 De Julho Com 15 De Novembro

Motivo: Natal Dos Sonhos.

Data: 20/12/25

Horário: 08h às 21h

Local: Rua 14 De Julho Entre As Ruas Maracaju E Marechal Rondon

Motivo: Natal Dos Sonhos.

