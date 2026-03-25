Mulher é presa em flagrante por tráfico de drogas em Água Clara

O SIG (Setor de Investigações Gerais) da Delegacia de Água Clara realizou a prisão em flagrante de uma mulher, de 28 anos, suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas.

A equipe tomou conhecimento de que a investigada, que não teve a identidade revelada, estaria armazenando entorpecentes em uma casa em reforma, adjacente a sua residência, após retornar de viagem. Diante das informações, os policiais civis iniciaram diligências e passaram a monitorar o local.

Na ocasião, a suspeita foi abordada no momento em que chegava em sua residência, apresentando comportamento excessivamente nervoso, o que reforçou as suspeitas. Durante averiguação na casa em reforma, anexa ao imóvel da investigada, os policiais localizaram uma sacola contendo aproximadamente 96 gramas de cocaína e 45 gramas de crack, já fracionadas e prontas para comercialização. No mesmo local, também foi apreendida uma balança de precisão.

Conforme relato de uma testemunha que residia no imóvel em construção, o entorpecente teria sido ocultado no local pela investigada antes de sua viagem.

Ainda durante a ocorrência, a autuada declarou que a droga pertenceria ao seu marido, atualmente preso no Presídio em Três Lagoas.

Essa é a segunda vez, neste ano, que a Polícia Civil prende em flagrante a suspeita; em janeiro ela foi presa em flagrante por tráfico de drogas pelo SIG.

Diante dos fatos, a investigada foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as providências cabíveis, permanecendo à disposição da Justiça.