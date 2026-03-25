Prefeitura convoca aprovados para merendeiros e manutenção

A Prefeitura de Campo Grande publicou nesta quarta-feira (25), novos editais de convocação de candidatos aprovados em processos seletivos simplificados para contratação temporária. Ao todo, 130 candidatos foram convocados para atender à demanda da Rede Municipal de Ensino, com o objetivo de preencher vagas remanescentes e recompor vacâncias, sem gerar aumento de despesas com pessoal.

Conforme o Edital nº 12/2025-19, foram convocados candidatos classificados entre as posições 1640 e 1690 para o cargo de auxiliar de manutenção, além de nomes da lista de cotas raciais, somando 54 convocados para a função. Já o Edital nº 01/2025-31 convoca aprovados para a função de merendeiro, com classificações entre 1801 e 1870 na ampla concorrência, contemplando ao todo 76 candidatos, também incluindo convocações específicas para cotistas.

Os convocados devem comparecer no dia 27 de março de 2026, às 8 horas, no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho, localizado na Rua Onicieto Severo Monteiro, nº 460, na Vila Margarida. No local, os candidatos receberão orientações sobre a documentação necessária para dar continuidade ao processo e efetivar a contratação temporária.

A Secretaria Municipal de Administração e Inovação destaca que o comparecimento é fundamental para garantir a vaga, já que a ausência pode resultar na desclassificação do candidato. As convocações seguem o cronograma previsto nos editais de abertura e atendem à necessidade de manutenção dos serviços essenciais nas unidades escolares da Capital.

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