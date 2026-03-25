Futebol MS: Cotas já rendem quase R$ 2 milhões ao Operário

Participação em copa regional rende ao menos R$ 125 mil; Copa BR rendeu R$ 1,7 mi

O Operário está em Tocantins para dar início à sua caminhada na Copa Centro-Oeste. O Galo enfrenta o Araguaína hoje, às 18h30 (de MS), no Estádio Mirandão, em duelo que abre a participação alvinegra na competição regional.

Atuar em mais um torneio faz bem aos cofres da SAF Operário. O time volta a campo praticamente duas semanas após a eliminação na terceira fase da Copa do Brasil, dia 12, para o Vila Nova, em Goiânia. O mata-mata nacional rendeu ao Alvinegro R$ 830 mil pela participação na segunda fase e mais R$ 950 mil pela classificação.

Parte da Copa Verde, a Copa Centro-Oeste representa uma oportunidade financeira relevante para o Operário. O clube receberá R$ 125 mil apenas pela participação, valor correspondente ao grupo 2 de cotas, definido com base no Ranking de Clubes da CBF, no qual o time ocupa a 93ª colocação.

Deste modo, o mentante acumulado ao Operário, apenas com cotas de participações em competições organizadas pela CBF, chega a R$ 1.780 milhão.

Na copa regional, as cotas variam conforme o posicionamento no ranking. Clubes do grupo 1 recebem R$ 200 mil, enquanto os integrantes do grupo 3 têm direito a R$ 100 mil, e os do grupo 4, R$ 75 mil.

O desempenho ao longo do torneio pode elevar significativamente a arrecadação. As equipes classificadas para as quartas de final garantem mais R$ 100 mil, enquanto uma vaga na semifinal rende outros R$ 200 mil. Para os finalistas da Copa Verde, está reservado mais R$ 300 mil – R$ 200 mil para o campeão e R$ 100 mil para o vice.

Em caso de título, o Operário pode alcançar uma premiação total de até R$ 525 mil.

‘Excursão’

A delegação embarcou na tarde de segunda-feira (23) com destino a Palmas. Da capital do Tocantins até Araguaína, a viagem foi de ônibus. A logística marca o começo de uma sequência desgastante para o clube, com dois compromissos consecutivos longe de Campo Grande.

Após o confronto no Tocantins, o Operário não retorna à capital sul-mato-grossense. A equipe segue diretamente para Goiânia, onde enfrenta o Vila Nova no sábado (28), às 19h30, pela segunda rodada da competição. O planejamento busca reduzir o desgaste com deslocamentos, mas exige adaptação do elenco.

A estreia diante do Araguaína é tratada como fundamental para as pretensões do clube no torneio regional. Um bom resultado fora de casa pode dar tranquilidade para a sequência e fortalecer a confiança do grupo na disputa.

Final do Estadual é ‘confirmada’

Teoricamente, a FFMS (Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul) definiu ontem (24), a data para o jogo de volta da final do Sul-Mato-Grossense. Se não houver novas alterações, a partida acontece dia 2 de abril (quinta-feira), às 19h30, no Estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas.

Antes, na sexta-feira (20), o presidente do Operário, Nelson Antônio da Silva, afirmara à reportagem que o confronto ocorreria em 1º de abril (quarta-feira). Segundo a entidade, agora a decisão é definitiva, não havendo possibilidade de alteração.

O Operário chega para a decisão com vantagem, após vencer o jogo de ida, em Bataguassu, por 3 a 1, e pode até perder por um gol de diferença para conquistar o título estadual.

Por Ricardo Prado e Luciano Shakihama