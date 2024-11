Mulher é presa em flagrante após jogar soda cáustica no marido durante discussão

Uma mulher, de 48 anos, foi presa em flagrante na noite dessa terça-feira (5), após jogar soda cáustica no marido, de 44 anos, na região de Porto Morrinho, área rural de Corumbá (MS).

A PM (Polícia Militar) foi acionada para atender ocorrência de lesão corporal. No local, a agressora foi localizada e presa. À polícia, ela relatou os fatos e confessou ter agredido a vítima com soda cáustica após uma discussão por questões financeiras.

O homem sofreu lesões causadas pela substância corrosiva. Devido à gravidade, o homem foi socorrido para o pronto-socorro do município, onde permaneceu em atendimento médico.

Com informações do portal local Capital do Pantanal

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram