Rodada 32 do Brasileirão termina com Cruzeiro x Flamengo e Atlético-GO x Atlético-MG

A 32ª rodada do Campeonato Brasileiro chega ao fim nesta quarta-feira (6) com partidas decisivas envolvendo Flamengo e Atlético-MG, ambos finalistas da Copa do Brasil. As equipes entram em campo com formações estratégicas e a missão de melhorar suas posições na tabela.

Cruzeiro x Flamengo no Independência

O Flamengo, ocupando a quinta colocação com 55 pontos, viaja a Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro no estádio Independência, às 20h (horário de Brasília). O Rubro-Negro quer somar pontos para se aproximar ainda mais da zona de classificação direta para a Libertadores de 2024. Do outro lado, o Cruzeiro, que atualmente é o oitavo colocado com 44 pontos, busca uma vitória em casa para subir na tabela e manter viva a possibilidade de alcançar um lugar na competição continental.

O Atlético-MG, que ocupa a décima posição com 41 pontos, visita o Atlético-GO, último colocado com apenas 22 pontos e virtualmente rebaixado para a Série B. A partida será realizada no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, também às 20h. O Galo precisa dos três pontos para manter as chances de se aproximar da zona de classificação para a Copa Sul-Americana. Esses confrontos podem mexer com a parte intermediária da tabela e definir as estratégias das equipes para as rodadas finais.

Onde assistir

– Cruzeiro x Flamengo – às 20h (Premiere)

– Atlético-GO x Atlético-MG – às 20h (Premiere)

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais