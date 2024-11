Inscrições para vestibular 2025 da UEMS terminam nesta quarta-feira (6); veja como se inscrever

O prazo para as inscrições no vestibular 2025 da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) termina nesta quarta-feira (6), às 23h59. Com 2.637 vagas, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pela internet.

De acordo com o edital, a prova objetiva e a prova de redação serão realizadas em no dia 24 de outubro, no período matutino, nos municípios de Amambai, Aquidauana, Bataguassu, Campo Grande, Cassilândia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Glória de Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas.

As vagas são divididas em 50% para o Processo Seletivo Permanente UEMS 2025 – Histórico Escolar e para o Processo Seletivo Vestibular UEMS 2025, e outras 50% para o Sisu (Sistema de Seleção Unificada).

Novos cursos

Dentro das opções do vestibular UEMS 2025, as novidades são três novos cursos: engenharia civil (Nova Andradina), fonoaudiologia (Campo Grande) e terapia ocupacional (Campo Grande).

O curso de engenharia civil será oferecido na UEMS/Nova Andradina, no período noturno, com 20 vagas e duração de 5 anos. Os cursos de fonoaudiologia e terapia ocupacional estarão disponíveis na Unidade Santo Amaro, da UEMS/Campo Grande, no período matutino, com 16 vagas, e duração de 4 anos.