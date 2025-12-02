Mulher é presa em flagrante após agredir companheira com taco de bilhar , em Bataguassu

Na manhã deste domingo (30), uma mulher, de 36 anos, foi presa após agredir sua companheira com um taco de bilhar. O caso aconteceu Bataguassu, a 335 quilômetros de Campo Grande.

Segundo as informações iniciais, as duas mulheres possuem um relacionamento estável, mas iniciaram uma discussão. Em determinado momento, uma delas pegou um taco de bilhar e partiu para a agressão. A autora relatou que apenas havia reagindo a primeiro ataque da companheira.

Por volta das 11h, a Polícia Militar foi ao local denunciado e encontrou a vítima ferida. A agressora foi presa e levada à 1ª Delegacia de Polícia de Bataguassu.