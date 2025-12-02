‘Caixa Encantada’ arrecada mais de 126,8 mil brinquedos para beneficiar 517 instituições em MS

Com mais de 126,8 mil brinquedos arrecadados na campanha “Caixa Encantada – Doe um Brinquedo, Compartilhe Magia”, crianças assistidas por 517 instituições em 53 municípios de Mato Grosso do Sul serão beneficiadas.

O governador Eduardo Riedel e a primeira-dama do Estado, Mônica Riedel – que é a madrinha da ação –, participaram do encerramento da campanha realizado na manhã nessa segunda-feira (1°). E na tarde de hoje será realizado o “Dia D Magia”, uma tarde de diversão com as crianças beneficiadas pela campanha, no Bioparque Pantanal.

“É incrível como a campanha cresceu. Em 2023, nosso primeiro ano, foram 43 mil brinquedos, no ano passado 75 mil, e neste ano 126 mil brinquedos. É muita coisa e não é só pelo volume, é pela mobilização, pela capacidade da gente conseguir estar unido em torno de apoiar quem mais precisa. Parece uma coisa tão simples, uma bola de futebol, uma boneca, um carrinho, mas o gesto de chegar na mão daquela pessoa que não teria como ter acesso a isso, para nós, no Mato Grosso do Sul, é algo realmente transformador. E, acima de tudo, uma lição para que a gente pratique isso no dia a dia, no nosso cotidiano, não só na campanha do Governo”, disse Riedel.

A ação, que é uma iniciativa solidária promovida pelo Governo do Estado e organizada pela SAD (Secretaria de Estado de Administração), completa dez anos e em cada edição expande a atuação beneficiando cada vez mais crianças.

A campanha conta ainda com o engajamento de diversos órgãos públicos, instituições privadas, empresas parceiras e servidores estaduais, que se unem para levar alegria e magia às crianças beneficiadas. No ano passado a iniciativa arrecadou mais de 75 mil brinquedos, distribuídos a 356 entidades em 44 municípios. Já em 2025 houve a ampliação do impacto social.

“Agradeço a todos os multiplicadores que fizeram, pediram doações, mobilizaram, embrulharam. Tudo é muito difícil de fazer, e para poder entregar o mais rápido possível, a gente depende de muito trabalho. Na primeira etapa a gente recebe as doações, os brinquedos chegam, depois a gente tem que embalar tudo, selecionar por categoria, por idade. Trouxemos a linha de produção para cá, e o resultado foi que vamos bater recorde, tanto na organização quanto na entrega”, disse Mônica Riedel.

O propósito da campanha é arrecadar brinquedos (novos ou usados em bom estado) que são doados para crianças em situação de vulnerabilidade social, atendidas por instituições cadastradas em Campo Grande e no interior.

“Coloquei um desafio, uma meta para todos os servidores, de no ano que vem atedermos os 79 municípios, pois o impacto realmente é muito grande. Significa fortalecer o espírito de solidariedade. A criança que recebe, ela sem dúvida nenhuma fica muito feliz com aquele gesto”, disse Riedel.

A Corrida dos Poderes, realizada em outubro, foi a ação inicial de arrecadação da campanha, com a doação de brinquedos na retirada dos kits da corrida pelos participantes. Em 2023 a campanha começou com aproximadamente 2,5 mil brinquedos arrecadados exclusivamente por meio das inscrições da Corrida dos Poderes. Em 2024 esse número cresceu chegando a 3,7 mil brinquedos e em 2025 totalizou 4,2 mil.

O período de arrecadação ocorreu entre 1º de outubro e 19 de novembro. A inscrição das entidades foi realizada entre 2 e 24 de outubro. A etapa de triagem aconteceu de 21 de novembro a 6 de dezembro. Já a entrega para as entidades será realizada entre 3 e 10 de dezembro.

“A arrecadação surpreendeu todas as expectativas. Nós tínhamos uma meta inicial de 100 mil brinquedos, e dessa vez a gente conseguiu chegar a 126 mil brinquedos. O mais importante é a sociedade como um todo entender que isso é uma ação coletiva que impacta na vida das pessoas. Quando as instituições fazem as suas inscrições, elas colocam o perfil de atendimento, o número de crianças e nós temos isso catalogado, organizado e a gente vai montando os kits específicos para cada instituição. Nós temos uma logística muito alinhada para que a gente possa cada vez ser mais assertivo”, disse o secretário adjunto da SAD, Roberto Gurgel.