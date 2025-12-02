Bronquiolite: Ministério da Saúde envia 10,7 mil vacinas contra o vírus para MS

Com a chegada das primeiras doses, estados e municípios poderão iniciar de imediato a vacinação de gestantes, com foco na proteção dos bebês

O Ministério da Saúde iniciou nesta terça-feira (2), a distribuição da vacina contra o VSR (vírus sincicial respiratório) em todo o País. Ao todo, o primeiro lote contém 673 mil doses do imunizante. Desse montante, Mato Grosso do Sul recebe 10.755 doses para dar início à vacinação de gestantes no Estado. A vacina, que será oferecida gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde), visa reduzir os casos de bronquiolite em recém-nascidos, doença respiratória que pode ser grave.

Com a chegada das doses, estados e municípios poderão iniciar imediatamente a vacinação nos postos de saúde. Mato Grosso do Sul se organiza com uma rede de saúde organizada e as equipes já treinadas. A SES (Secretaria de Estado de Saúde) concluiu a capacitação das equipes municipais e alinhou fluxos com as UBS (Unidades Básicas de Saúde) que irão aplicar as doses.

As primeiras vacinas, previstas para chegar entre hoje e amanhã (3), serão distribuídas para os municípios conforme a logística local, e a expectativa é que 100% do público-alvo – gestantes a partir da 28ª semana de gestação – recebam a dose do imunizante.

Importância da vacinação

O VSR (Vírus Sincicial Respiratório) é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de dois anos. A vacina oferece proteção imediata aos recém-nascidos, reduzindo hospitalizações.

Em 2025, até a 22 de novembro, o Brasil registrou 43,2 mil casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) causados por VSR. Desses casos, a maior concentração de hospitalizações ocorreu em crianças com menos de dois anos de idade, totalizando mais de 35,5 mil ocorrências, o que representa 82,5% do total de casos de SARG por VSR no período.

Como a maioria dos casos é decorrente de infecção viral, não existe um tratamento específico para a bronquiolite. O manejo é baseado apenas no tratamento dos sinais e sintomas que incluem: terapia de suporte; suplementação de oxigênio, conforme necessário; hidratação; e uso de broncodilatadores, (substâncias que promovem a dilatação das pequenas vias aéreas nos pulmões), especialmente quando há chiados evidentes.

Quem deve se vacinar?

O grupo prioritário para receber essa vacina são todas as gestantes, a partir da 28ª semana de gravidez. Não há restrição de idade para a mãe. A recomendação é tomar dose única a cada nova gestação.

Com a chegada das doses às UBS (Unidades Básicas de Saúde), o Ministério orienta as equipes a verificarem e atualizarem a situação vacinal das gestantes, incluindo influenza e covid-19, uma vez que a vacina contra o VSR pode ser administrada simultaneamente a esses imunizantes.

A eficácia dessa estratégia foi comprovada em estudos clínicos, como o Estudo Matisse: a vacinação materna demonstrou uma eficácia de 81,8% na prevenção de doenças respiratórias graves causadas pelo VSR nos bebês durante os primeiros 90 dias (três meses) após o nascimento.

Veja a quantidade das primeiras doses que serão distribuídas aos estados: 

UF
Doses
Acre
3.800
Alagoas
12.430
Amapá
3.460
Amazonas
18.820
Bahia
44.525
Ceará
29.030
Distrito Federal
9.465
Espírito Santo
13.935
Goiás
24.530
Maranhão
25.480
Mato Grosso
15.580
Mato Grosso do Sul
10.755
Minas Gerais
62.165
Pará
33.050
Paraíba
13.570
Paraná
37.120
Pernambuco
30.700
Piauí
11.170
Rio de Janeiro
46.720
Rio Grande do Norte
10.340
Rio Grande do Sul
32.330
Rondônia
6.250
Roraima
3.490
Santa Catarina
25.865
São Paulo
134.555
Sergipe
7.680
Tocantins
6.180
Brasil
673.000

 

