Bronquiolite: Ministério da Saúde envia 10,7 mil vacinas contra o vírus para MS

Com a chegada das primeiras doses, estados e municípios poderão iniciar de imediato a vacinação de gestantes, com foco na proteção dos bebês

O Ministério da Saúde iniciou nesta terça-feira (2), a distribuição da vacina contra o VSR (vírus sincicial respiratório) em todo o País. Ao todo, o primeiro lote contém 673 mil doses do imunizante. Desse montante, Mato Grosso do Sul recebe 10.755 doses para dar início à vacinação de gestantes no Estado. A vacina, que será oferecida gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde), visa reduzir os casos de bronquiolite em recém-nascidos, doença respiratória que pode ser grave.

Com a chegada das doses, estados e municípios poderão iniciar imediatamente a vacinação nos postos de saúde. Mato Grosso do Sul se organiza com uma rede de saúde organizada e as equipes já treinadas. A SES (Secretaria de Estado de Saúde) concluiu a capacitação das equipes municipais e alinhou fluxos com as UBS (Unidades Básicas de Saúde) que irão aplicar as doses.

As primeiras vacinas, previstas para chegar entre hoje e amanhã (3), serão distribuídas para os municípios conforme a logística local, e a expectativa é que 100% do público-alvo – gestantes a partir da 28ª semana de gestação – recebam a dose do imunizante.

Importância da vacinação

O VSR (Vírus Sincicial Respiratório) é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de dois anos. A vacina oferece proteção imediata aos recém-nascidos, reduzindo hospitalizações.

Em 2025, até a 22 de novembro, o Brasil registrou 43,2 mil casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) causados por VSR. Desses casos, a maior concentração de hospitalizações ocorreu em crianças com menos de dois anos de idade, totalizando mais de 35,5 mil ocorrências, o que representa 82,5% do total de casos de SARG por VSR no período.

Como a maioria dos casos é decorrente de infecção viral, não existe um tratamento específico para a bronquiolite. O manejo é baseado apenas no tratamento dos sinais e sintomas que incluem: terapia de suporte; suplementação de oxigênio, conforme necessário; hidratação; e uso de broncodilatadores, (substâncias que promovem a dilatação das pequenas vias aéreas nos pulmões), especialmente quando há chiados evidentes.

Quem deve se vacinar?

O grupo prioritário para receber essa vacina são todas as gestantes, a partir da 28ª semana de gravidez. Não há restrição de idade para a mãe. A recomendação é tomar dose única a cada nova gestação.

Com a chegada das doses às UBS (Unidades Básicas de Saúde), o Ministério orienta as equipes a verificarem e atualizarem a situação vacinal das gestantes, incluindo influenza e covid-19, uma vez que a vacina contra o VSR pode ser administrada simultaneamente a esses imunizantes.

A eficácia dessa estratégia foi comprovada em estudos clínicos, como o Estudo Matisse: a vacinação materna demonstrou uma eficácia de 81,8% na prevenção de doenças respiratórias graves causadas pelo VSR nos bebês durante os primeiros 90 dias (três meses) após o nascimento.

Veja a quantidade das primeiras doses que serão distribuídas aos estados:

UF Doses Acre 3.800 Alagoas 12.430 Amapá 3.460 Amazonas 18.820 Bahia 44.525 Ceará 29.030 Distrito Federal 9.465 Espírito Santo 13.935 Goiás 24.530 Maranhão 25.480 Mato Grosso 15.580 Mato Grosso do Sul 10.755 Minas Gerais 62.165 Pará 33.050 Paraíba 13.570 Paraná 37.120 Pernambuco 30.700 Piauí 11.170 Rio de Janeiro 46.720 Rio Grande do Norte 10.340 Rio Grande do Sul 32.330 Rondônia 6.250 Roraima 3.490 Santa Catarina 25.865 São Paulo 134.555 Sergipe 7.680 Tocantins 6.180 Brasil 673.000