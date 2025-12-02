Bronquiolite: Ministério da Saúde envia 10,7 mil vacinas contra o vírus para MS

O Ministério da Saúde iniciou nesta terça-feira (2), a distribuição da vacina contra o VSR (vírus sincicial respiratório) em todo o País. Ao todo, o primeiro lote contém 673 mil doses do imunizante. Desse montante, Mato Grosso do Sul recebe 10.755 doses para dar início à vacinação de gestantes no Estado. A vacina, que será oferecida gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde), visa reduzir os casos de bronquiolite em recém-nascidos, doença respiratória que pode ser grave.
Com a chegada das doses, estados e municípios poderão iniciar imediatamente a vacinação nos postos de saúde. Mato Grosso do Sul se organiza com uma rede de saúde organizada e as equipes já treinadas. A SES (Secretaria de Estado de Saúde) concluiu a capacitação das equipes municipais e alinhou fluxos com as UBS (Unidades Básicas de Saúde) que irão aplicar as doses.
As primeiras vacinas, previstas para chegar entre hoje e amanhã (3), serão distribuídas para os municípios conforme a logística local, e a expectativa é que 100% do público-alvo – gestantes a partir da 28ª semana de gestação – recebam a dose do imunizante.
Importância da vacinação
O VSR (Vírus Sincicial Respiratório) é responsável por cerca de 75% dos casos de bronquiolite e 40% dos casos de pneumonia em crianças menores de dois anos. A vacina oferece proteção imediata aos recém-nascidos, reduzindo hospitalizações.
Em 2025, até a 22 de novembro, o Brasil registrou 43,2 mil casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) causados por VSR. Desses casos, a maior concentração de hospitalizações ocorreu em crianças com menos de dois anos de idade, totalizando mais de 35,5 mil ocorrências, o que representa 82,5% do total de casos de SARG por VSR no período.
Como a maioria dos casos é decorrente de infecção viral, não existe um tratamento específico para a bronquiolite. O manejo é baseado apenas no tratamento dos sinais e sintomas que incluem: terapia de suporte; suplementação de oxigênio, conforme necessário; hidratação; e uso de broncodilatadores, (substâncias que promovem a dilatação das pequenas vias aéreas nos pulmões), especialmente quando há chiados evidentes.
Quem deve se vacinar?
O grupo prioritário para receber essa vacina são todas as gestantes, a partir da 28ª semana de gravidez. Não há restrição de idade para a mãe. A recomendação é tomar dose única a cada nova gestação.
Com a chegada das doses às UBS (Unidades Básicas de Saúde), o Ministério orienta as equipes a verificarem e atualizarem a situação vacinal das gestantes, incluindo influenza e covid-19, uma vez que a vacina contra o VSR pode ser administrada simultaneamente a esses imunizantes.
A eficácia dessa estratégia foi comprovada em estudos clínicos, como o Estudo Matisse: a vacinação materna demonstrou uma eficácia de 81,8% na prevenção de doenças respiratórias graves causadas pelo VSR nos bebês durante os primeiros 90 dias (três meses) após o nascimento.
Veja a quantidade das primeiras doses que serão distribuídas aos estados:
|
UF
|
Doses
|
Acre
|
3.800
|
Alagoas
|
12.430
|
Amapá
|
3.460
|
Amazonas
|
18.820
|
Bahia
|
44.525
|
Ceará
|
29.030
|
Distrito Federal
|
9.465
|
Espírito Santo
|
13.935
|
Goiás
|
24.530
|
Maranhão
|
25.480
|
Mato Grosso
|
15.580
|
Mato Grosso do Sul
|
10.755
|
Minas Gerais
|
62.165
|
Pará
|
33.050
|
Paraíba
|
13.570
|
Paraná
|
37.120
|
Pernambuco
|
30.700
|
Piauí
|
11.170
|
Rio de Janeiro
|
46.720
|
Rio Grande do Norte
|
10.340
|
Rio Grande do Sul
|
32.330
|
Rondônia
|
6.250
|
Roraima
|
3.490
|
Santa Catarina
|
25.865
|
São Paulo
|
134.555
|
Sergipe
|
7.680
|
Tocantins
|
6.180
|
Brasil
|
673.000